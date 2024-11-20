«Вопрос провокационный»: Карпин высказался о Дзюбе в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Сирией со счетом 4:0 в товарищеском матче ответил на «провокационный вопрос» журналиста по поводу вызова нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит Sport24.

«Болельщики сегодня вывесили баннер с призывом вернуть Артема Дзюбу в сборную. Надо ли прислушиваться к их мнению?» — спросили Карпина.

«Я не слышал. Не могу прислушиваться, если я не слышал», — заявил специалист.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — заявил он.

Ранее тренер «Акрона» рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой.