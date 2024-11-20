Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная России показывает лучшую сухую победную серию в мире

Сборная России показывает лучшую сухую победную серию в мировом футболе

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России на сегодняшний момент демонстрирует лучшую серию по победным матчам, в которых команда не пропускает мячей. Об этом пишет «Чемпионат.com».

19 ноября в рамках ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели товарищеский поединок с национальной командой Сирии, который завершился со счетом 4:0. За несколько дней до этого российские футболисты разгромили Бруней — 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

А всего сборная России выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 34:0 — это лучшая сухая победная серия в мировом футболе среди сборных на данный момент. Команда не пропускает с осени 2023 года. За это время также были сыграны матчи со сборными Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0). Каждый из поединков носил статус товарищеского.

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее в РФС заявили, что Россия сохраняет шансы попасть в отбор ЧМ-2026.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами