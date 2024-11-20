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Грузия не смогла выйти в плей-офф Лиги наций

Грузия проиграла Чехии со счетом 1:2 в Лиге наций

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David W Cerny/Reuters

Сборная Грузии проиграла команде Чехии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Андрув» в городе Оломоуц, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Чехи отличились дважды в первом тайме — на 3-й минуте забил Павел Шульц, а на 24-й преимущество удвоил Адам Гложек. На 60-й минуте Жорж Микаутадзе отыграл один мяч, но на большее Грузию не хватило.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чехия и Грузия выступают в Лиге B в группе 1 вместе с национальными сборными Украины и Албании. По итогам шести сыгранных матчей чешские футболисты заняли первое место, набрав 11 баллов. По итогам турнира, Чехия вышла в Лигу A. Грузины пропустили вперед украинцев — в их активе осталось семь баллов. После этого поражения Грузия стала третьей и сыграют в переходных матчах с командой Лиги C.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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