Англия разгромила Ирландию в матче Лиги наций

Сборная Англии разгромила команду Ирландии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 5:0. Все события этой игры произошли во втором тайме. На 51-й минуте красную карточку получил защитник ирландцев Лиэм Скейлз. Далее посыпались голы англичан: на 53-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти, на 56-й минуте отличился Энтони Гордон, а на 58-й — Конор Галлахер. После небольшой паузы в воротах сборной Ирландии оказалось еще два мяча: на 76-й минуте отличился Джаррод Боуэн, а на 78-й минуте забил Тейлор Харвуд-Беллис.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия и Ирландия выступают в лиге B группе 2 вместе с национальными сборными Греции и Финляндии. По итогам шести сыгранных матчей английские футболисты заняли первое место, набрав 15 баллов. Столько же набрала и команда Греции, но по разнице мячей в личных встречах выше оказались команда Ли Карсли. Ирландия заняла третью строчку, набрав шесть очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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