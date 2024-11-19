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Российский футболист пошутил над сирийскими футболистами

Круговой: сирийцы больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник ЦСКА сборной России Данил Круговой пошутил над футболистами команды Сирии, заявив, что они больше похожи на футболистов, чем брунейцы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Взяли под контроль игру, создаем очень много моментов, в этом плане повторяется матч с Брунеем. Но здесь ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные есть», — заявил Круговой.

Встреча, которая проходила на стадионе «Волгоград-Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Счет в матче открыл Максим Осипенко на 33-й минуте. Во втором тайме преимущество удвоил Илья Самошников на 53-й минуте, а на 66-й минуте отличился Алексей Миранчук. Окончательный счет установил Осипенко, оформивший дубль на 81-й минуте — он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее сборной России предложили альтернативу матчам с иностранными командами.

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