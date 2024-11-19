Россиянам предложили дополнительный выходной

Нападающий владивостокского «Адмирала» Дмитрий Завгородний предложил организовать выходной на территории России в честь предстоящего рекорда форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по общему числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в России надо будет сделать выходной день. Он очень долго идёт к этому достижению. Он — легенда и кумир каждого хоккеиста. Как минимум в России нужно будет сделать большой праздник. Он станет самым крутым голеадором в мире. Ради такого можно организовать большой праздник», — заявил Завгородний.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее стали известны сроки восстановления Александра Овечкина.