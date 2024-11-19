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Стали известны сроки восстановления Овечкина

Овечкин пропустит минимум неделю из-за травмы

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Rob Gray/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит как минимум неделю из-за повреждения, которое он получил в матче регулярного чемпионата против «Юты». Об этом сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X (ранее Twitter).

«Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму голени во время вчерашней игры и выбыл из строя минимум на неделю. В среду Овечкин пройдет дополнительное обследование у врачей команды в Вашингтоне», — говорится в заявлении клуба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 6:2. Российский хоккеист по ходу матча забросил две шайбы, а в третьем периоде получил повреждение и не смог продолжить игру.

Всего на счету Овечкина 15 голов в текущей «регулярке».

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил исторический рекорд Яромира Ягра в НХЛ.

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