В РФС рассказали о соперниках сборной России в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России проведет в 2025 году товарищеские матчи с более сильными соперниками. Об этом он заявил журналистам.

«Могу уверенно сказать, что в следующем году будут матчи с более сильными соперниками. Переговоры ведутся с несколькими национальными ассоциациями. Документы пока не подписаны, не можем говорить, кто именно», — заявил Дюков.

В 2024 году сборная России провела пять матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0. Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее главный тренер сборной Сирии оценил игру против России.