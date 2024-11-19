Главный тренер сборной Сирии оценил игру против России

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана заявил, что доволен игрой своих футболистов в товарищеском матче с национальной командой России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тяжелая игра. Мы хорошо показали себя, особенно в первом тайме. Второй тайм показал то, что мы должны улучшить. Но в целом я доволен игрой и качеством работы игроков. Благодарим болельщиков за поддержку, она была очень заметна», — заявил Лана.

Встреча, которая проходила на стадионе «Волгоград-Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Счет в матче открыл Максим Осипенко на 33-й минуте. Во втором тайме преимущество удвоил Илья Самошников на 53-й минуте, а на 66-й минуте отличился Алексей Миранчук. Окончательный счет установил Осипенко, оформивший дубль на 81-й минуте — он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков станет тренером «Химок».