Сборной России предложили альтернативу матчам с иностранными командами

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предложил сборной России поискать соперника для товарищеских матчей в Российской премьер-лиге. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Честно, я бы искал партнера из чемпионата России в такой ситуации. Но говорю только за себя, [Валерия] Карпина я тоже хорошо понимаю», — заявил Личка.

15 ноября сборная России, которой руководит главный тренер Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Следующий матч российские игроки проведут против соперников из Сирии. Поединок состоится 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее появилась информация, что Бруней может еще раз сыграть с Россией.