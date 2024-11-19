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Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче

Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче со счетом 4:0

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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России разгромила национальную команду Сирии в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Волгоград-Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Счет в матче открыл Максим Осипенко на 33-й минуте. Во втором тайме преимущество удвоил Илья Самошников на 53-й минуте, а на 66-й минуте отличился Алексей Миранчук. Окончательный счет установил Осипенко, оформивший дубль на 81-й минуте — он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

Ранее сборной России предложили альтернативу матчам с иностранными командами.

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