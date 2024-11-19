Винер призвала к диалогу с МОК о возвращении российских спортсменов

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что необходим диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) на тему возвращения российских спортсменов на турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда увидим какие-то новшества, то это будет очень здорово. Дай бог, чтобы Россия вернулась на соревнования», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Михаил Дегтярев заявил о сближении с МОК в вопросе допуска российских спортсменов.