Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Сирией

Сборная России по футболу объявила в своем Telegram-канале стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Сирией.

В воротах с первых минут игру начнет Александр Максименко. В защите будут играть Максим Осипенко, Юрий Горшков, Александр Солдатенков и Илья Самошников. Также в стартовый состав попали Даниил Фомин, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Данил Глебов, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.

Встреча состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе «Волгоград-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В первом матче ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина обыграли команду Брунея со счетом 11:0.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что сборная России ведет переговоры о товарищеском матче с национальной командой из Европы.