Сборная России ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из Европы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с европейской сборной, передает Sport24.

«Есть диалог со сборной из Европы. Все будет зависеть от календаря. Если будет возможность, то мы проведем товарищеский матч с европейской сборной», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Ранее сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА.