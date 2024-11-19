Агент рассказал, сыграет ли ключевой игрок «Спартака» в дерби

Агент защитника московского «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос, сыграет ли футболист с «Локомотивом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьезной травмы в игре с Швейцарией он не получил. С ним все хорошо», — заявил Стоянович.

18 ноября сообщалось, что Бабич получил травму, пребывая в расположении национальной команды Сербии.

По информации источника, футболист досрочно покинул сборную и уже вернулся в Москву, где пройдет курс реабилитации после растяжения связок колена. Ожидается, что восстановление игрока займет не меньше недели, из-за чего он рискует пропустить следующую игру.

В предстоящем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

Ранее экс-глава «Локомотива» дал неутешительный прогноз клубу.