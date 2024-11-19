Овечкин первым в истории НХЛ оформил 100 дублей на выезде

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кто сумел оформить дубль в 100 выездных матчах. Об этом пишет Sport24.

Сотым таким матчем для Овечкина стал поединок регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Встреча, которая состоялась на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 6:2. Российский хоккеист по ходу матча забросил две шайбы, а в третьем периоде получил повреждение и не смог продолжить игру.

Всего на счету Овечкина 15 голов в текущей «регулярке».

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли подробности о состоянии Овечкина, получившего травму.