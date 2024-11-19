В «Вашингтоне» раскрыли подробности о состоянии Овечкина, получившего травму

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери кратко ответил на вопрос о состоянии российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Сейчас Овечкин проходит обследование. Завтра у клуба выходной и мы узнаем о повреждении больше», — заявил специалист.

В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

Игра завершилась со счетом 6:2, Овечкин до полученной травмы успел оформить дубль.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил исторический рекорд Ягра в НХЛ.