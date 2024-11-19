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Назван обладатель премии футбольный «Джентльмен года — 2024»

«КП»: Константин Тюкавин стал футбольным Джентльменом года

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Григорий Соколов/РИА Новости

Обладателем премии футбольный «Джентльмен года — 2024» стал форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Об этом сообщает kp.ru.

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — сказал спортсмен.

Тюкавин получит главный приз премии — смокинг, сшитый на заказ в ателье «Императорский портной». Он примерит его на торжественной церемонии награждения 4 декабря.

Премия «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова. «Комсомольская правда» вручает ее с 1994 года. Обладателями премии становились Андрей Тихонов, Игорь Акинфеев и другие спортсмены.

Обладателей премии определяют в два этапа. В рамках первого проводится голосование среди болельщиков, которые выберут тройку претендентов. После этого выбор делает команда экспертов, включая известных тренеров, журналистов и деятелей футбола, которые определят победителя.

Ранее бывший тренер «Динамо» рассказал о негативном влиянии матча с «Амкалом» на клуб.

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