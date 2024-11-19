Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Феноменален»: в «Вашингтоне» оценили получившего травму Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин феноменален в этом году

close
Isaiah J. Downing/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери восхитился российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным на фоне его результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба команды.

«Ребята, вы все видите сами — он феноменален в этом году. Он ведет нашу команду в атаку, не только как лидер в раздевалке, но и как ведущий игрок на льду. В таких играх, как против «Юты», тебе нужен парень, который выйдет и забьет. И Овечкин продолжает это делать после феноменального старта сезона», — заявил специалист.

В ночь на 19 ноября «столичные» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержали победу над «Ютой» со счетом 6:2. Овечкин, который по ходу третьего периода получил травму, оформил дубль. Теперь на его счету 15 голов в сезоне.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли подробности о состоянии Овечкина, получившего травму.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами