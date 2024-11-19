«Нужно избавиться от клоунов»: глава UFC разозлился из-за лидерства россиянина Махачева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Дана Уайт разозлился из-за рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, где первую строчку занимает россиянин Ислам Махачев. На своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Уайт выразил свое негодование в адрес составителей рейтинга.

«Мне нужно избавиться от этих клоунов! Марк Цукерберг, давай заключим сделку по внедрению искусственного интеллекта как можно скорее!!!» — написал Уайт.

В следующем бою Махачев может сразиться с соотечественником Арманом Царукяном, который занимает первую строчку в полусреднем дивизионе. Поединок может состояться 18 января в рамках турнира UFC 311. Пока этот бой официально не анонсирован.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

Ранее было названо условие получения еще одного титульного боя для Махачева.