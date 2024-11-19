Сборной Украины предложили услуги переводчика на русский язык перед матчем Лиги наций

Сборной Украины на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций предложили услуги переводчика на русский язык вместо украинского. Об этом сообщает Telegram-канал ВЗБІРНА.

Сотрудник был намерен переводить вопросы для главного тренера команды Сергея Реброва и форварда Романа Яремчука с албанского языка на русский, однако представители Украины категорически отказались от такого варианта. В итоге вопросы были переведены на английский язык.

В Албанской федерации футбола признались, что считали это «лучшим решением, ведь русский похож на украинский».

Поединок между Албанией и Украиной состоится 19 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания».

После пяти сыгранных туров группового этапа украинская команда занимает последнее место в своем квартете, где кроме Албании выступают также Чехия и Грузия. В активе сборной Украины пять баллов. Албанцы перед заключительным матчем имеют семь очков, такое же количество баллов у Грузии. Лидирующая Чехия имеет в активе восемь очков.

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций.