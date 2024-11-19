Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Завершился игровой день шестого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно девять матчей.

Португалия и Хорватия сыграли вничью — 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания на 90+3-й минуте матча вырвала победу у сборной Швейцарии, поединок завершился со счетом 3:2. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В своем противостоянии Шотландия оказалась сильнее Польши, матч завершился со счетом 2:1. Люксембург и Северная Ирландия сыграли вничью — 2:2, сборные Болгарии и Белорусии также поделили очки (1:1). Национальная команда Косово со счетом 1:0 обыграла Литву, Румыния со счетом 4:1 разгромила Кипр, а Лихтенштейн оказался слабее Сан-Марино — 1:3. Национальные команды Сербии и Дании сыграли нулевую ничью.

Матчи шестого тура группового этапа Лиги наций пройдут также 19 ноября. Все поединки начнутся в одно время — в 22:45 мск.

Ранее бразильские фанаты с матом оскорбили российского игрока, пока он веселился с ними.