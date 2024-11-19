Овечкин вторые сутки подряд признан лучшим хоккеистом дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» со счетом 6:2 обыграл «Юту», Овечкин в этом матче оформил дубль. На счету российского нападающего теперь 15 голов в сезоне регулярного чемпионата НХЛ, по этому показателю он вышел на чистое первое место.

Второй звездой дня сегодня стал вратарь «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо, третьей — защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.

Накануне, 18 ноября, Овечкин также был признан первой звездой игрового дня, он оформил хет-трик в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:2).

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли подробности о состоянии Овечкина, получившего травму.