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Сборная Сан-Марино по футболу одержала третью победу в своей истории

Сборная Сан-Марино обыграла Лихтенштейн и одержала третью победу в своей истории

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Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная Сан-Марино обыграла команду Лихтенштейна в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Матч группы 1 лиги D состоялся в Вадуце и закончился победой гостей со счетом 3:1. Голы за сборную Сан-Марино забили Лоренцо Ладзари (46-я минута), Никола Нанни (66), реализовавший пенальти, и Алессандро Голинуччи (76). У команды Лихтенштейна ворота соперника поразил Арон Зеле (40).

Эта победа стала третьей в истории сборной Сан-Марино, во всех трех матчах ее оппонентом была команда Лихтенштейна. Также сборная Сан-Марино впервые в истории выиграла с разницей в два мяча и впервые — на выезде. Кроме того, она впервые в истории пробилась в третий дивизион Лиги наций.

19 ноября досрочно определились все восемь участников четвертьфинальной стадии Лиги наций. Сборные Португалии, Франции, Германии и Испании заняли первые места в своих группах и вышли в четвертьфинал. На вторых местах, помимо хорватов и датчан, расположились сборные Италии и Нидерландов.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги наций состоится 22 ноября в швейцарском Ньоне. Первые игры этой стадии пройдут 20 марта 2025 года, ответные встречи состоятся 23 марта. Финал и матч за третье место турнира запланированы на 8 июня. Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций.

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