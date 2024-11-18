«Порезали меня. Не вижу ничего»: на легенду сборной России напали футбольные фанаты Тренер Евсеев заявил о проблемах со зрением после нападения в Астрахани

Легендарный футболист сборной России, а ныне — главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев получил ножевое ранение и перестал видеть после нападения двух незнакомцев ночью в Астрахани. Также ножевое ранение получил ассистент Евсеева Александр Шмарко, который пытался его защитить. В беседе с «Газетой.Ru» Шмарко сообщил, что ему наложили швы. Нападавшие были обезврежены сотрудниками «Ленинградца» и переданы в руки полиции. Зрение Евсеева до сих пор не восстановилось.

Двое неизвестных накинулись на Евсеева ночью в Астрахани

Главный тренер клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев получил ранение в Астрахани, куда приехал на игру против местного «Волгаря» в рамках Второй лиги России.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. После этого тренерский штаб «Ленинградца» поужинал в ресторане и направился в отель около полуночи по местному времени.

По информации Telegram-канала Baza, в этот момент двое неизвестных пристали к Евсееву с требованием «дать закурить». Тренер не ответил незнакомцам, после чего те неожиданно распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Ассистент Евсеева — Александр Шмарко — попытался защитить коллегу и получил удар ножом в лицо.

К счастью, лезвие прошло по касательной и не нанесло серьезной травмы. Также на защиту коллег встал заместитель генерального директора клуба «Ленинградец», который тоже получил травмы. Вскоре подоспели другие сотрудники футбольного клуба. Они сумели обезвредить нападавших. Злоумышленники были переданы в руки полиции.

«Порезали меня»

Евсеев и другие пострадавшие остались на месте ждать машину скорой помощи. Тренер сообщил, что тоже получил ножевое ранение, когда отбивался от нападавших.

«Порезали меня. Врачей еще нет, жду», — сказал Евсеев «РИА Новости».

Приехавшие врачи перебинтовали голову Шмарко и увезли всех пострадавших в больницу.

Евсеев оказался в операционном блоке и сообщил, что временно потерял зрение из-за атаки перцовым газом.

«Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал Евсеев «Матч ТВ».

Александр Шмарко рассказал «Газете.Ru», что ему наложили швы.

«Чувствую себя нормально. Наложили швы на порез. Какие-то гопники напали. Дело заведено. Разбираются», — сказал Шмарко.

«Я достал баллончик, а друг — нож»

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области выложила видео допроса задержанных мужчин. Одному из них 22 года, второму — 21. По данным ведомства, оба нападавших — футбольные фанаты. По версии одного из них, причиной конфликта стало то, что они «попросили прикурить», но им отказали.

Первый допрошенный сообщил, что они выпили алкоголь и отправились на прогулку. Молодых людей разозлил тот факт, что Евсеев отказался дать им закурить.

«Я достал баллончик, а друг — нож. Произошла драка. Раскаиваюсь и осознаю свою вину, такое больше не повторится», — сказал мужчина.

Второй задержанный сообщил, что ранее уже находился под следствием по делу о мошенничестве. По данным Telegram-канала SHOT, 20-летнего Фарахудина ранее привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков.

Жизни Евсеева ничего не угрожает

Пресс-служба «Ленинградца» выпустила официальное заявление на сайте клуба, сообщив, что жизни Евсеева, Шмарко и других пострадавших ничего не угрожает. Более того, тренеры уже покинули больницу.

«Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду», — говорится в заявлении.

Пресс-служба «Ленинградца» также подчеркнула, что нападавшие никак не связаны с астраханским «Волгарем», против которого команда играла в тот вечер.

Сам Евсеев сообщил, что зрение до сих пор полностью не восстановилось.

«Когда смогу полноценно вернуться к работе? Посмотрим», — заявил Евсеев «Матч ТВ».

Чем известен Евсеев

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России: четыре раза он побеждал в составе московского «Спартака» и дважды — в составе столичного «Локомотива».

Также защитник провел 20 матчей за сборную России и забил важнейший мяч в стыковом матче против команды Уэльса в отборочном турнире на чемпионат Европы — 2004.

Благодаря этому голу Россия победила со счетом 1:0 и пробилась на Евро. После победы Евсеев на эмоциях прокричал в камеру нецензурную фразу «*** вам!», которая стала знаменитой.

«Адресовал эту фразу народу Уэльса. Не сказать, что как-то его ненавидел — ничего подобного. Просто мы их обыграли!» — рассказал Евсеев в своей автобиографии.