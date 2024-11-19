Определены все участники четвертьфинала Лиги наций

Досрочно определены все участники четвертьфинальной стадии Лиги наций УЕФА.

18 ноября сборные Хорватии и Дании сыграли вничью с командами Португалии и Сербии соответственно. Это позволило хорватам и датчанам обеспечить себе вторые места в своих группах и получить последние путевки в плей-офф. Во вторник пройдут матчи группы 3, где все места были распределены досрочно. На этом групповой этап лиги A завершится.

Сборные Португалии, Франции, Германии и Испании заняли первые места в своих группах и вышли в четвертьфинал. На вторых местах, помимо хорватов и датчан, расположились сборные Италии и Нидерландов.

В своем противостоянии Шотландия оказалась сильнее Польши, матч завершился со счетом 2:1. Люксембург и Северная Ирландия сыграли вничью — 2:2, сборные Болгарии и Белорусии также поделили очки (1:1). Национальная команда Косово со счетом 1:0 обыграла Литву, Румыния со счетом 4:1 разгромила Кипр, а Лихтенштейн оказался слабее Сан-Марино — 1:3. Национальные команды Сербии и Дании сыграли нулевую ничью.

Ранее бразильские фанаты с матом оскорбили российского игрока, пока он веселился с ними.