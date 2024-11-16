Роналду ответил, забьет ли он 1000 голов за карьеру

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заявил, что не думает о возможности забить 1000 голов за карьеру. Слова футболиста приводит «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

«Честно говоря, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не думаю об этом рекорде», — заявил Роналду.

Сейчас на счету Роналду 910 забитых мячей.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел девять матчей, забив шесть мячей. 15 ноября португалец оформил дубль в матче Лиги наций против Польши (5:1).

Ранее сообщалось, что Бруней может еще раз сыграть с Россией.