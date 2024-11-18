Президент «Амкала» высказался о приглашении в РПЛ или Первую лигу

Создатель и президент гранда медийного клуба «Амкал» Герман El Classico Попков рассказал, почему не планирует переходить в профессиональный футбол из медийного.

«Есть ли мысли о профессиональном футболе после победы «Амкала» над «Динамо»? Если бы можно было пойти в РПЛ, то с удовольствием. Но играть в серебре Второй лиги совсем не хочется. Чтобы дойти по спортивному принципу, у нас нет как финансовой базы, так и желания. Потому что там придется совсем сложно», — рассказал Попков Legalbet.

Он подчеркнул, что опыт игры в Кубке России показал, в каком состоянии находятся профессиональные клубы в «подвале» отечественного футбола. Во Второй лиге им приходится в основном выживать, а сам El Classico не хочет «превращать любимую игру в рутину», сравнив этом с хождением на работу в офис. При этом он не исключил в будущем возможного приглашения медийных команд в РПЛ или Первую лигу, подчеркнув, что когда-то и участие в Кубке России казалось для медиакоманд фантастикой.

«Амкал» три года подряд выступает в Кубке России, ни разу не вылетал в первом раунде, а в этом году дошел до четвертой стадии. Также клуб Попкова выиграл Кубок Медийной футбольной лиги и обыграл в товарищеском матче московское «Динамо» со счетом 3:2.

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