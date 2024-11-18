«Ты звезда»: поведение теннисиста Медведева подвергли критике

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подверг критике российского теннисиста Даниила Медведева за его поведение на Итоговом турнире ATP. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Как можно связываться со зрителем, когда зритель заплатил деньги и приходит на тебя смотреть на прекрасного теннисиста? Ты звезда мирового тенниса. Такое ощущение, что в его команде не могут понять этого. Понимаю, что нервы и так далее, но ты выходишь играть для людей», — сказал Камельзон.

По ходу матча с американцем Тейлором Фритцем Медведев жонглировал ракеткой, бросал ее и пытался принять обратной стороной. За это поведение теннисист был наказан дважды — в первый раз предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счете 4:2 в пользу соперника.

15 ноября Медведев вылетел с Итогового турнира. В матче первого тура Медведев уступил Фрицу со счетом 4:6, 3:6. Во втором поединке российский теннисист одолел представителя Австралии Алекса Де Минора. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4. В третьей игре россиянин уступил Яннику Синнеру со счетом 3:6, 4:6 за 1 час 15 минут.

16 ноября стало известно, что Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это произошло после того, как Фриц вышел в финал Итогового турнира. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева. Итоговый турнир выиграл Синнер.

Ранее Медведев заявил, что ничему не научился после некоторых поражений.