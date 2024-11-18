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Мостовой: Черчесову однозначно не простят такие результаты в Казахстане

Экс-игрок Мостовой заявил, что Черчесову не простят неудачи сборной Казахстана

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал провальной работу российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит «Советский спорт».

«Такие результаты однозначно не простят. Он пришел на хороший контракт, на хорошую зарплату. Хотелось бы мне услышать кого-нибудь, кто думал, что если Черчесов пришел в Казахстан, то они что-то там выиграют. Конечно же, нет», — заявил Мостовой.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее ситуацию Черчесова в сборной Казахстана назвали тяжелой.

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