«Не добавляет козырей»: ситуацию Черчесова в сборной Казахстана назвали тяжелой

Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов заявил, что российскому специалисту Станиславу Черчесову будет тяжело защищать свою позицию после неудачи сборной Казахстана в Лиге наций. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Стасу объективно тяжело будет, ноль забитых мячей явно не добавляют ему каких-то козырей в разговоре с президентом Федерации футбола Казахстана. Я понимаю, что уровень соперников очень высок, но были бы хотя бы забитые мячи, тогда можно было бы говорить, что игра есть, сбалансирована, но соперник сильнее», — заявил он.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Кристоф Баумгартнер, которому ассистировал Стефан Пош. Он отличился на 15-й минуте игры. На 23-й минуте Казахстан остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Александр Марочкин. Через две минуты после этого Михаэль Грегорич оформил второй гол сборной Австрии.

Для Казахстана это поражение стало четвертым в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Таким образом, команда досрочно вылетела из Лиги B.

Заключительный матч группового этапа Казахстан сыграет с Норвегией. Встреча состоится 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Черчесов после четырех поражений сборной Казахстана подряд заявил, что доволен проделанной работой.