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Игрок сборной СССР двумя словами раскритиковал «Динамо» за поражение от «Амкала»

Экс-футболист Пономарев: поражение «Динамо» от «Амкала» – стыд и позор

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Телеграм-канал «ФК Динамо»

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев жестко высказался о поражении московского «Динамо» в товарищеском матче от медийного футбольного клуба «Амкал» (2:3).

«Понятно, что это шоу, со стороны «Динамо» были артисты. Все было сделано для привлечения зрителя, но этот матч ничего из себя не представляет. Нехорошо, что «Динамо» проиграло. Не нужно было опускаться до такого уровня, чтобы какие-то блогеры обыгрывали московское «Динамо». Стыд и позор! Они подпортили свой статус», — приводит слова Пономарева Legalbet.

Ветеран считает, что, уступив в такой встрече на глазах более чем 18 тысяч болельщиков, пришедших на стадион, подопечные Марцела Лички потеряли свое лицо, в то время как футболисты «Амкала» наверняка напились, отмечая победу над клубом Российской премьер-лиги. Также Пономарев заявил, что динамовцам нужно было договариваться с соперником заранее на ничью и не допускать подобного.

Это была уже вторая встреча команд. Год назад «Динамо» обыграло «Амкал» со счетом 5:0, а первый мяч провел воспитанник клуба, звездный хоккеист Александр Овечкин. В этот раз за бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и знаменитая фигуристка Евгения Медведева, являющиеся болельщиками клуба.

Это второе поражение клубов РПЛ от медийных команд. Год назад московский ЦСКА уступил со счетом 1:2 другому медиагранду – 2DROTS.

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