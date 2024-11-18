Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер клубов РПЛ назвал единственное удачное приобретение «Спартака»

Тренер Юран: из трансферов Амарала у «Спартака» выделяется Барко

close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России, а ныне главный тренер, работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, Сергей Юран высказался о работе на посту спортивного директора красно-белых португальца Томаша Амарала, который был недавно уволен.

«Как оценю работу Амарала в «Спартаке»? Из всех трансферов красно-белых выделяется только Барко. Он действительно очень неплохой футболист. По крайней мере мне так кажется из того, что я видел. А остальные трансферы — это игроки не для борьбы за чемпионство», — цитирует Юрана Legalbet.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в чемпионате РПЛ, набрав 28 очков по итогам первого круга. От располагающегося на первой строчке турнирной таблицы «Краснодара» команда Деяна Станковича отстает на девять баллов, а действующему чемпиону страны «Зениту» из Санкт-Петербурга, идущему вторым, уступает восемь очков.

Летом ряды красно-белых пополнили шесть новичков. Кроме полузащитника Эсекьеля Барко, в команду пришли форвард Виллиан Жозе, фланговый атакующий игрок Маркиньос, защитники Миенти Абена и Рикарду Мангаш, а также голкипер-ветеран Александр Довбня.

Ранее «Спартаку» предложили продать четверых игроков зимой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами