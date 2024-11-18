Тренер клубов РПЛ назвал единственное удачное приобретение «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России, а ныне главный тренер, работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, Сергей Юран высказался о работе на посту спортивного директора красно-белых португальца Томаша Амарала, который был недавно уволен.

«Как оценю работу Амарала в «Спартаке»? Из всех трансферов красно-белых выделяется только Барко. Он действительно очень неплохой футболист. По крайней мере мне так кажется из того, что я видел. А остальные трансферы — это игроки не для борьбы за чемпионство», — цитирует Юрана Legalbet.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в чемпионате РПЛ, набрав 28 очков по итогам первого круга. От располагающегося на первой строчке турнирной таблицы «Краснодара» команда Деяна Станковича отстает на девять баллов, а действующему чемпиону страны «Зениту» из Санкт-Петербурга, идущему вторым, уступает восемь очков.

Летом ряды красно-белых пополнили шесть новичков. Кроме полузащитника Эсекьеля Барко, в команду пришли форвард Виллиан Жозе, фланговый атакующий игрок Маркиньос, защитники Миенти Абена и Рикарду Мангаш, а также голкипер-ветеран Александр Довбня.

Ранее «Спартаку» предложили продать четверых игроков зимой.