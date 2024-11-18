Тренер «Зенита» выиграл дело о лишении всех титулов на Украине

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ) по лишению его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе «Зенита» также подтвердили эту информацию.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

Помимо этого, у Тимощука заблокированы все активы. Ему запрещено совершать перелеты над украинской территорией, а также, в том числе, тренер получил запрет на контакты с Украиной в сфере спорта. Стоит отметить, что все санкции имеют временный характер, их срок ограничен 10 годами.

В общей сложности Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и является рекордсменом национальной команды по этому показателю. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он дважды стал чемпионом России в качестве игрока, завоевал Кубок страны, помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2017 году и месяц спустя вошел в тренерский штаб петербургской команды.

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