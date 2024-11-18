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Ротенберг вспомнил, как подвергся дискриминации по нацпризнаку в Финляндии

Ротенберг: в период карьеры в Финляндии подвергался дискриминации по нацпризнаку

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Российский специалист, главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» вспомнил, что во время своей игровой карьеры подвергался дискриминации по национальному признаки со стороны тренера, когда выступал в Финляндии.

»[Тренер] говорит: «Русский тут всех нас подвел». Я просто в этот момент уже не выдержал. Для меня было понятно, что с этим тренером я не смогу больше работать, что он меня, скажем так, дискриминировал при всей команде из-за того, что я русский», — поделился он.

Ротенберг с 11 лет занимался хоккеем в одной из школ Хельсинки. Он был вынужден завершить игровую карьеру в 1999 году после того, как вернулся в Санкт-Петербург.

Ротенберг — главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России. Петербургский СКА, которым специалист руководит с 2022 года, дважды выходил в финал Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента

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