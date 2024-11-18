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«Второй день рождения»: Евсеев рассказал, как выжил после нападения

Тренер Евсеев: это не слухи, у меня второй день рождения после нападения

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РИА Новости

Главный тренер санкт-петербургского «Ленинградца», а в прошлом знаменитый футболист Вадим Евсеев рассказал о своем состоянии после нападения

Когда сотрудники тренерского штаба «Ленинградца» возвращались в отель после ужина на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали несколько человек. Они подошли к специалистам с просьбой дать закурить, после чего Евсееву прыснули в глаза перцовым баллончиком, а его помощника ударили ножом в лицо. Шедшим впереди остальным представителям штаба, успевшим на помощь, удалось задержать нападавших и передать их полиции.

«Здоровье более-менее. Не знаю по состоянию глаз, это доктора скажут. То, что говорят, не слухи. У меня сегодня второй день рождения», — приводит слова Евсеева Legalbet.

«Ленинградец» разошелся миром с «Волгарем» (1:1) в матче 18-го тура группы «Золото» Второй лиги А. По итогам первого этапа «Ленинградец» занял третье место в «Золоте», а его соперник остался пятым. Обе команды продолжат выступление в турнире на втором этапе в весенней части сезона.

Ранее Евсеев одним словом оценил произошедшее.

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