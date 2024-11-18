«Какие-то гопники»: ассистент главного тренера ФК «Ленинградец» — о нападении в Астрахани

Тренер клуба «Ленинградец» Александр Шмарко рассказал «Газете.Ru», что ему наложили швы после удара ножом по лицу в Астрахани. По словам бывшего футболиста, на него и его коллег напали «какие-то гопники».

«Чувствую себя нормально. Наложили швы на порез. Какие-то гопники напали. Дело заведено. Разбираются», — сказал Шмарко.

17 ноября главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, его помощник Александр Шмарко и еще двое сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения. Как рассказал РИА Новости глава пресс-службы ФК Георгий Начкепия, инцидент случился в Астрахани, когда тренерский штаб и руководство после матча с «Волгарем» вышли из ресторана около полуночи.

На улице двое молодых людей попросили у тренеров закурить, после словесной перепалки Евсеева и Шмарко залили из газового баллончика. Один из нападавших достал нож и порезал Шмарко.

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