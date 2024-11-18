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Появилось видео допроса напавших с ножом на тренера Евсеева

Напавшие с ножом на тренера Евсеева объяснили своей поступок желанием покурить

Злоумышленники, напавшие с ножом на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко, заявили, что на преступление они пошли после отказа экс-игрока сборной России на просьбу дать закурить.

На видео допроса, опубликованном пресс-службой МВД России по Астраханской области, задержанные признались, что использовали нож и перцовый баллончик для совершения злодеяния. Отмечается, что подозреваемым в нападении исполнилось 21 и 22 года.

Нападение произошло в Астрахани 18 ноября, после того как команда «Ленинградец» сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее пострадавших от вооруженного нападения тренеров «Ленинградца» выписали из больницы.

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