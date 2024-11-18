Овечкин оформил 31-й хет-трик в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам игры регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс» оформил хет-трик.

Для 39-летнего капитана «Кэпс» эта игра стала 31-й, в которой ему удалось перешагнуть данную отметку. В списке игроков, которым чаще всех удавалось оформить хет-трики, россиянин занимает шестое место. Лидирует в данном рейтинге Уэйн Гретцки (50).

Предыдущий хет-трик Овечкин оформил 31 декабря 2022 года, когда трижды отличился в ворота «Монреаля» (9:2).

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. «Вегас» с активом в 24 очка сохранил за собой третью позицию в таблице Запада, сыграв в сезоне-2024/25 18 игр.

В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени. «Вегас» в предстоящем матче сойдется с «Торонто». Матч пройдет в ночь с 20 на 21 ноября, начало матча — в 03:30 мск.

Ранее Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по числу игр с двумя и более голами в НХЛ.