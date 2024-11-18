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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по числу игр с двумя и более голами в НХЛ

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам игры регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс» приблизился к одному из рекордов Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Кэпс» минувшей ночью оформил хет-трик, сыграв таким образом 176-ю игру в НХЛ, когда ему удалось забросить две или более шайбы. По данному показателю Овечкин единолично занимает второе место, уступая лишь Гретцки, в активе которого 189 таких матчей.

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. «Вегас» с активом в 24 очка сохранил за собой третью позицию в таблице Запада, сыграв в сезоне-2024/25 18 игр.

В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени. «Вегас» в предстоящем матче сойдется с «Торонто». Матч пройдет в ночь с 20 на 21 ноября, начало матча — в 03:30 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ.

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