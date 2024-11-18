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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 30 голов

Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 30 голов

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Jeff Curry-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе встречи с «Вегас Голден Найтс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.

В матче первенства против клуба из Невады российский спортсмен забросил свою 864-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Сейчас Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. От рекорда Гретцки, в активе которого 894 шайбы, его отделяет 30 голов.

Накануне скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло заявил, что Овечкин очень хочет побить «вечный» снайперский рекорд Гретцки в НХЛ. Он отметил, что эта погоня могла бы отвлечь внимание команды, которая должна была лидировать в турнирной таблице, однако происходит как раз обратное.

12 ноября бывший хоккеист «Спартака», комментатор Артем Батрак предположил, когда российский нападающий сможет побить рекорд канадца.

Ранее Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет.

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