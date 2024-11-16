Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» отдал результативную передачу и повторил рекорд канадского экс-игрока Горди Хоу, который держался более 50 лет.

Хоу был единственным хоккеистом в истории НХЛ, который смог набрать 20 очков в первых 16 матчах сезона, будучи старше 39 лет. Овечкин, которому 17 сентября исполнилось 39, стал вторым.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 15 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «столичные» на выезде сразятся с «Вегас Голден Найтс». Игра состоится 18 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Ранее лидер «Торонто» выразил желание, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки.