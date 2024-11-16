Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет

Овечкин повторил достижение Горди Хоу, которое держалось более 50 лет

close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» отдал результативную передачу и повторил рекорд канадского экс-игрока Горди Хоу, который держался более 50 лет.

Хоу был единственным хоккеистом в истории НХЛ, который смог набрать 20 очков в первых 16 матчах сезона, будучи старше 39 лет. Овечкин, которому 17 сентября исполнилось 39, стал вторым.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 15 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «столичные» на выезде сразятся с «Вегас Голден Найтс». Игра состоится 18 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Ранее лидер «Торонто» выразил желание, чтоб Овечкин побил рекорд Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами