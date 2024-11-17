В «Вашингтоне» раскрыли, как влияет погоня Овечкина за Гретцки на команду

Скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин очень хочет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также раскрыл, как эта погоня влияет на команду. Его слова приводит Journal de Quebec.

«Этот рекорд, на мой взгляд, мог бы отвлечь внимание «Кэпиталз», которые должны были лидировать в турнирной таблице, однако происходит как раз обратное. Однако наше хорошее начало сезона в некоторой степени связано с погоней Овечкина. Ребята полны энтузиазма. Когда он забивает, все счастливы…» — заявил он.

В ночь на 16 ноября «Вашингтон» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо Эвеланш». Овечкин отдал результативный пас.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 16 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «столичные» на выезде сразятся с «Вегас Голден Найтс». Игра состоится 18 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет.