Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Завершился игровой день шестого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

В центральном матче сборная Франции со счетом 3:1 обыграла национальную команду Италии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Также Англия разгромила Ирландию с результатом 5:0. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В других матчах дня Израиль со счетом 1:0 одолел Бельгию, норвежская сборная с результатом 5:0 разгромила футболистов из Казахстана, Греция одержала победу над Финляндией (2:0), Армения оказалась сильнее Латвии (2:1), а Северная Македония переиграла Казахстан (1:0). Еще одна встреча завершилась вничью: очки поделили Австрия и Словения (1:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер Ли Карсли покинул сборную Англии.