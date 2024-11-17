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Тренер Карсли покинул сборную Англии

Тренер Карсли завершил работу в сборной Англии

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Andrew Boyers/Reuters

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли завершил свою работу на этом посту. Об этом сообщает официальный сайт английской футбольной ассоциации.

«Я хотел бы поблагодарить Ли Карсли за их упорную работу. Ли достиг главной цели — команда добилась повышения в классе в Лиге наций. Он предоставит подробный отчет новому тренеру. Игрокам очень понравилось работать с Ли и его командой», — заявил исполнительный директор Марк Баллингем.

Также он сообщил, что наставник вернется к работе в должности старшего тренера молодежной сборной Англии.

После ухода Гарета Саутгейта в августе сборную Англии временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством национальная команда страны провела шесть матчей в Лиге наций — дважды обыграла Финляндию (2:0 и 3:1), два раза одолела Ирландию (2:0 и 5:0), а также выиграла и проиграла Греции (3:0, 1:2).

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