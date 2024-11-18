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Франция обыграла Италию в матче Лиги наций

Франция обыграла Италию со счетом 3:1 в Лиге наций

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Сборная Франции обыграла команду Италии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет открыл хавбек французов Адриен Рабьо уже на 2-й минуте. На 33-й минуте голкипер сборной Италии Гульельмо Викарио неудачно сыграл после штрафного и срезал мяч в свои ворота. Почти сразу же Андреа Камбьязо сократил отставание — он забил на 35-й минуте. На 65-й минуте Рабьо оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция и Италия выступают в лиге A группе 2 вместе с национальными сборными Бельгии и Италии. По итогам шести сыгранных матчей французские футболисты заняли первое место, набрав 13 баллов. Столько же набрала и команда Италии. Первый матч итальянцы также выиграли 3:1, а по разнице мячей чуть лучше оказались французы — 12:6 (+6) против 13:8 (+5) у Италии. Именно поэтому они остались вторыми.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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