Франция обыграла Италию в матче Лиги наций

Сборная Франции обыграла команду Италии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет открыл хавбек французов Адриен Рабьо уже на 2-й минуте. На 33-й минуте голкипер сборной Италии Гульельмо Викарио неудачно сыграл после штрафного и срезал мяч в свои ворота. Почти сразу же Андреа Камбьязо сократил отставание — он забил на 35-й минуте. На 65-й минуте Рабьо оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция и Италия выступают в лиге A группе 2 вместе с национальными сборными Бельгии и Италии. По итогам шести сыгранных матчей французские футболисты заняли первое место, набрав 13 баллов. Столько же набрала и команда Италии. Первый матч итальянцы также выиграли 3:1, а по разнице мячей чуть лучше оказались французы — 12:6 (+6) против 13:8 (+5) у Италии. Именно поэтому они остались вторыми.

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