Слуцкий рассказал, сколько денег тратит в Китае

Российский тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег он тратит в Китае. Об этом он говорит в интервью на канале «Коммент Шоу».
«Мне в Шанхае нужно для хорошей и комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — заявил Слуцкий.
Он также добавил, что живет в хорошем отеле и вынужден платить за удобства.
Вместе с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий стал серебряным призером чемпионата Китая. В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда сразилась с «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».
Подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 баллов. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.
Для подопечных Слуцкого подобный результат стал лучшим в Суперлиге за последние 16 лет. В сезоне команда также завоевала Суперкубок Китая, обыграв в финале ставшего чемпионом «Шанхай Порт».
Ранее Слуцкий сравнил уровень российских и китайских футболистов.