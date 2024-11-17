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Слуцкий рассказал, сколько денег тратит в Китае

Слуцкий признался, что тратит на жизнь в Китае 7-8 тысяч евро

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Кирилл Брага/РИА Новости

Российский тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег он тратит в Китае. Об этом он говорит в интервью на канале «Коммент Шоу».

«Мне в Шанхае нужно для хорошей и комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — заявил Слуцкий.

Он также добавил, что живет в хорошем отеле и вынужден платить за удобства.

Вместе с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий стал серебряным призером чемпионата Китая. В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда сразилась с «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 баллов. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Для подопечных Слуцкого подобный результат стал лучшим в Суперлиге за последние 16 лет. В сезоне команда также завоевала Суперкубок Китая, обыграв в финале ставшего чемпионом «Шанхай Порт».

Ранее Слуцкий сравнил уровень российских и китайских футболистов.

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