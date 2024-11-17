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Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Казахстан в матче Лиги наций

Норвегия разгромила Казахстан со счетом 5:0 в Лиге наций

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Reuters

Сборная Норвегии разгромила команду Казахстана в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уллевол» в Осло, завершилась со счетом 5:0. Три мяча в этой игре забил нападающий Эрлинг Холанд: он отличился на 23-й, 37-й и 71-й минутах. Еще по разу забили Александр Серлот на 41-й минуте и 19-летний Антонио Нуса на 76-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Норвегия и Казахстан выступают в лиге B группе 3 вместе с национальными сборными Австрии и Словении. По итогам шести сыгранных матчей норвежские футболисты заняли первое место, набрав 13 баллов. Казахстан под руководством российского специалиста Станислава Черчесова стал четвертым, набрав одно очко. Коллектив не забил ни одного гола, пропустив при этом 15.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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