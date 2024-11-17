Нидерланды разгромили Венгрию в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов разгромила команду Венгрии в пятом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, завершилась со счетом 4:0. Оба гола в первом тайме были забиты с пенальти: на 21-й минуте отличился Ваут Вегхорст, а на 45+12-й — Коди Гакпо. Во втором тайме уже забивали с игры. На 64-й минуте отличился Дензел Дюмфрис, а на 86-й — Тен Копмейнерс.

На 7-й минуте матч был прерван на недолгое время.

Нидерланды и Венгрия выступают в лиге A группе 3 вместе с национальными сборными Германии и Боснии. После пяти сыгранных матчей нидерландские футболисты занимают второе место, набрав восемь баллов. Венгрия идет на третьем месте, команда набрала пять очков.

Следующий, заключительный матч группового этапа сборная Венгрии проведет дома против соперников из Германии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. Нидерландцы сыграют в гостях с боснийцами в тот же день. Их встреча начнется также в 22:45 мск.

Ранее Германия разгромила Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций.