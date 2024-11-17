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Молодой российский талант прокомментировал интерес из НХЛ

Хоккеист «Северстали» Аймурзин заявил, что не в курсе интереса «Айлендерс»

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Jeff Whyte/Shutterstock/ FOTODOM

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Данил Аймурзин в интервью Legalbet заявил, что пока до конца не отдает должного внимания интересу «Нью-Йорк Айлендерс».

По его словам, об интересе из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он узнал совсем недавно.

«Пока ничего не знаю, сам увидел новость только утром в социальных сетях. Стараюсь не обращать на это внимания. Идет сезон, и внешние факторы не должны влиять на игрока. Просто выходишь и играешь», — заявил Аймурзин.

В текущем сезоне КХЛ 22-летний россиянин набрал 20 баллов, оформив восемь результативных передач и 12 заброшенных шайб. Череповецкая команда 17 ноября потерпела на домашнем льду крупное поражение от «Витязя» из Балашихи — 1:7. После 26 игр «рыси» имеют в активе 30 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, как влияет погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на команду.

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